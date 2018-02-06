"Шито белыми нитками": первые аресты дагестанских министров

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Врио главы Дагестана Владимир Васильев во вторник внес на рассмотрение народного собрания республики кандидатуру министра экономики Татарстана Артема Здунова на должность премьера Дагестана. Это первое кадровое предложение Васильева после череды задержаний высокопоставленных чиновников республики и последовавшей за ней отставкой правительства. На формирование нового правительства у Васильева есть 12 дней. Кандидатуру Здунова депутаты рассмотрят уже в среду.

В конце января стало известно, что в Дагестан для проверки состояния законности приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, обыски прошли также в администрации Табасаранского района республики. В понедельник СК РФ сообщил о задержании временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, его замов Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и "иных лиц". Всем им вменяют хищение денег, выделенных на социальные программы.

Басманный суд Москвы во вторник заключил под стражу Шахова – первого из четырех фигурантов громкого дела о коррупции в регионе. "Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Шахова меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 апреля", — сказала судья Наталия Дударь. При этом сам фигурант виновным себя не считает.

Затем стало известно, что Басманный суд Москвы в заключил под стражу бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его зама Шамиля Исаева, обвиняемых в хищениях из бюджета. При этом защита экс-премьера Дагестана заявила, что не видит смысла обжаловать арест.

Отставка правительства

Вечером в понедельник Васильев отправил в отставку правительство Дагестана. Временное исполнение обязанностей председателя правительства было возложено на Анатолия Карибова. Правительству было поручено продолжить выполнение своих функций до сформирования нового состава. Во вторник правительство продолжило работу в штатном режиме. При этом информация о задержанных врио премьер-министра Дагестана и его заместителях была оперативно удалена с сайта правительства республики.

Как сообщили РИА Новости во вторник утром в аппарате правительства региона, у Васильева есть 12 дней, чтобы сформировать новый состав правительства. "Но консультации по формированию его состава начнутся с сегодняшнего дня", — добавили в аппарате.

Первой предложенной Васильевым кандидатурой стал министр экономики Татарстана Артем Здунов. Его врио главы Дагестана предложил назначить на должность премьера.

"Владимир Васильев внес кандидатуру Артема Здунова на должность председателя правительства Дагестана. Его кандидатуру будут рассматривать завтра на сессии народного собрания депутаты дагестанского парламента", — сообщил РИА Новости представитель дагестанского парламента.

"Нейтральная" кандидатура

По мнению председателя комитета государственного совета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству Марата Галеева, Здунов может стать необходимой Дагестану нейтральной кандидатурой.

"Это квалифицированный профессионал, с чувством нового. Опыт его работы в республике (Татарстане — ред.) – это завершение разработки стратегии-2030 вместе с командой, которая ее разрабатывала, и реализация целого ряда положений, в частности, по созданию новых институтов развития в виде ТОСЭР", — сказал Галеев РИА Новости.

Он подчеркнул, что Дагестан – один из сложнейших регионов не только в России, таких регионов мало и в мире, где исторически существуют больше межэтнические проблемы. И у Здунова, добавил Галеев, безусловно, нет опыта работы на Кавказе.

"Хочется верить, что он справится. Но здесь, безусловно, тесное взаимодействие с федеральной властью потребуется, и это может ему в какой-то мере содействовать… И в условиях, где 32 народа, нужен кто-то более-менее нейтральный, каковым он, надеюсь, и будет являться", — заключил председатель комитета госсовета Татарстана.

Политическая воля

Директор фонда "Исследования проблем демократии" Максим Григорьев уверен, что сама ситуация в Дагестане стала возможной благодаря тому, что временно исполняющим обязанности главы Дагестана был назначен Владимир Васильев, а не представитель одной из этнических групп.

"Ситуация, которая происходит в Дагестане, прежде всего связана с наличием политической воли у недавно назначенного и.о. руководителя республики, с наличием у него профессиональной подготовки в этой сфере. И то, что сейчас происходит, это показатель очень активной и содержательной работы (в сфере борьбы с коррупцией). И я не сомневаюсь, что еще предстоит работу достаточно серьезную проделать в этом направлении", — сказал Григорьев РИА Новости.

По его мнению, в Дагестане это стало возможным благодаря тому, что "руководителем стал не представитель этнических групп", которые проживают в регионе.

Председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в свою очередь также отметил проблемные для Дагестана клановые отношения. "Это совершенно закономерно. Владимир Абдуалиевич (Васильев) — с одной стороны, человек, который знает специфику общения, человек не чужой, но человек, который имеет заслуженный авторитет и опыт богатейший на федеральном уровне, в работе в правоохранительных органах, политический опыт. Его задача — сломать ставшие уже большой проблемой клановые отношения в Дагестане", — сообщил Кабанов.

Он отметил, что клановые отношения в республике создают конфликты не только между многочисленными национальностями, но и дестабилизируют общую ситуацию на Северном Кавказе. По мнению правозащитника, бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов не справился со своей задачей, что привело к коррумпированности кланов.

"Я думаю, что здесь произошла такая системная "зачистка". Это серьезная подготовка спецслужб и серьезная спецоперация, которая реализована именно в аресте основных фигурантов (коррупционных скандалов) в правительстве… Я думаю, что здесь оптимальный выбор методов и фигур", — сказал Кабанов.

Член СПЧ также уточнил, что подобная "зачистка" в более мягком варианте уже произошла в ряде других кавказских республик, но проблема там была выражена менее остро.

Не стало неожиданностью

В целом отставка правительства для республиканской элиты неожиданностью не стала, считает сенатор от Дагестана Ильяс Умаханов. Он также подчеркивает, что она не имеет ничего общего с "кампанейщиной".

"Никакой кампанейщины, как об этом написали некоторые СМИ, в отставке правительства нет. Все это было результатом плановой проверки специальной комиссии и неожиданностью для большинства республиканской элиты не стало", — заявил Умаханов.

Он отметил, что отставка правительства не привела к параличу исполнительной власти Дагестана, и те члены правительства, что не нарушали действующее законодательство и к кому не было претензий, продолжают работать "в плановом порядке".

"Проверка продолжается, причем вопросы и нарекания к ряду членов правительства возникали и раньше, до выводов спецкомиссии по уголовным делам", — сказал вице-спикер.

Сенаторы продолжат работу

При этом сенаторы от Дагестана Ильяс Умаханов и Сулейман Керимов продолжают свою работу, несмотря на отставку правительства.

По словам заместителя председателя комитета Совфеда по регламенту Владимира Полетаева, в соответствии с действующим законодательством, срок полномочий обоих сенаторов закончится с окончанием срока полномочий тех органов власти, которые они представляют в Совете Федерации.

Керимов представляет в Совете Федерации законодательное собрание Дагестана, а вице-спикер Умаханов — главу республики.

Путину докладывают

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь назвал ситуацию с задержаниями членов правительства Дагестана не политическим кризисом, а системной работой правоохранительных органов, которая касается не одного Дагестана.

"Это не политический кризис, это продолжение работы правоохранительных органов. Это же касается не одного региона — такие действия имели место по всей стране", — пояснил он журналистам, отметив, что правоохранители проводят подобную системную работу во многих регионах России.

Песков также обратил внимание, что ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о том, что это "не кампанейщина, а последовательная, целенаправленная и системная работа".

Он также сообщил, что Путину докладывают о действиях силовиков в Дагестане.

"Разумеется, президенту докладывается о действиях правоохранительных органов. Тем более когда речь идет о таких высокопоставленных региональных представителях, о действиях правоохранителей в отношении таких высокопоставленных представителей. А в остальном — это все вопрос правоохранительных органов", — сказал Песков, отвечая на вопрос, согласуются ли действия правоохранительных органов в Дагестане с Кремлем.

Ущерб и детали

Во вторник СК РФ раскрыл подробности по делу высокопоставленных чиновников из Дагестана о хищениях денег, выделенных на социальные программы. По их данным, ущерб по делу превышает 95 миллионов рублей.

Как полагает следствие, экс-министр образования Дагестана Шахабас Шахов совместно с соучастниками подготовил документы о необходимости приобретения здания под детсад в селе Халимбекаул, в свою очередь врио председателя правительства республики Абдусамад Гамидов включил данный детский сад в перечень объектов, планируемых к строительству (приобретению) в 2014 году за счет средств бюджета. Зная, что стоимость здания бывшего ресторана "Шуринка" с земельным участком с учетом реконструкции под детский сад составляет примерно 12 миллионов рублей, чиновники приобрели детсад за 31,8 миллиона рублей, считает следствие.

Кроме того, по версии следствия, Гамидов и врио зампредседателя правительства Дагестана Раюдин Юсуфов вместе с соучастниками, зная, что работы по реконструкции здания для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства выполняются наемными рабочими за наличные, провели аукцион по выполнению данных работ для заключения госконтракта с ООО "Гранд-Строй", и в 2013-2014 годах на счета компании было перечислено свыше 41 миллиона рублей.

При этом Гамидов "категорически" отверг обвинения, заявив, что дело против него "шито белыми нитками". "Я прочитал, что там в обвинительном, но я с этим категорически не согласен", — сказал бывший чиновник.

Также, добавляет следствие, с 2011 года в фактической собственности врио зампредседателя правительства Дагестана Шамиля Исаева находится турбаза "Орлиное гнездо". Исаев обеспечил включение турбазы в республиканскую адресную инвестиционную программу на 2014 год для хищения выделенных на инженерную инфраструктуру средств путем завышения сметной стоимости работ, считает СК. В результате этих действий бюджету республики был причинен ущерб порядка 35 миллионов рублей.

При этом защита Исаева просит не заключать его в СИЗО, а отпустить под домашний арест, под залог или личное поручительство – за экс-чиновника, по словам адвокатов, среди прочих готов поручиться космонавт.

"У его сыновей две квартиры в Москве. Они готовы предоставить эти квартиры для отбывания домашнего ареста, обеспечивать его лекарствами и заботиться о нем", — сказал адвокат в Басманном суде Москвы, отметив, что здоровье его подзащитного хромает.

Сейчас адвокат ждет документы из банка, чтобы предложить суду залог. Какую сумму защита готова предложить суду, пока не уточняется. "Помимо этого, мы собираем личные поручительства — деятели науки, искусства, даже космонавт есть из Дагестана", — отметил защитник, не называя имен.

Исаев в суде отверг обвинения в хищениях. Я себя виновным не признаю", — сказал обвиняемый, которому грозит до 10 лет заключения.

Новые задержания

Кроме того, во вторник стало известно о новых уголовных делах. СК РФ сообщил о возбуждении двух уголовных дел в отношении бывшего главы Кизилюрта Устархана Алюкова. Он подозревается в превышении полномочий при передаче в собственность земельных участков.

По данным республиканского СУСК РФ, в 2012 году Алюков, зная, что земельные участки площадью 600 квадратных метров и 500 квадратных метров являются федеральной собственностью, предоставил их в собственность двоим местным жителям.

Между тем специальная комиссия силовиков из Москвы продолжает свою работу в Дагестане, сообщил журналистам первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман.