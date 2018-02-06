МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник заключил под стражу бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его зама Шамиля Исаева, обвиняемых в хищениях из бюджета, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Оба арестованы до 5 апреля, несмотря на просьбы защиты ограничиться более мягкой мерой пресечения – домашним арестом, залогом или отпустить под личное поручительство.

Следствие приводило традиционные аргументы: если их оставить на свободе, фигуранты могут надавить на свидетелей, скрыться, уничтожить доказательства или еще как-то помешать расследованию.

Сам Гамидов, как и другие фигуранты, вину полностью отрицает, утверждая, что скрываться не собирался и не стоило "устраивать шоу, пугать детей", поскольку он бы сам, если бы его пригласили, "приехал бы в нужный кабинет" к следователю.

Экс-чиновник отметил, что он по своим полномочиям не должен был проверять, "за наличные деньги строительство идет или по смете" (речь об эпизоде со спецприемником). Для этого, по его словам, есть около 10 ведомств, "в том числе Счетная палата РФ".

Уголовное дело в отношении Гамидова и трех других высокопоставленных чиновников возбудили в минувшее воскресенье и соединили в рядом других дел, расследуемых с середины 2015 года. Помимо Гамидова и Исаева, хищения вменяют бывшему врио вице-премьера Раюдину Юсуфову и экс-министру образования Шахабасу Шахову.

Все, кроем Юсуфова, к этой минуте уже арестованы; заседание суда по оставшемуся фигуранту пройдет позднее сегодня же.

Примечательно, что в ходе обыске дома у Гамидова, как сообщал СК РФ, нашли золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта", ПМ и два автомата Калашникова. Законно ли чиновник хранил дома это оружие, не сообщается.

Задержанных привезли в Москву — в последнее время это распространенная практика для высокопоставленных региональных чиновников, заподозренных в коррупции. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.

Этот ущерб складывается из нескольких эпизодов: покупка по завышенной стоимости здания под детский сад, махинация с фиктивной приемкой работ по реконструкции спецприемника для нелегалов и хищение денег на создание инженерных коммуникаций для турбазы.

Проверки "состояния законности" в Дагестане спецкомиссией силовиков из Москвы продолжаются.