Бывший вице-премьер Дагестана отверг обвинения в хищениях

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Бывший врио вице-премьера Дагестана Шамиль Исаев отрицает причастность к хищениям из бюджета, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, который рассматривает вопрос о его аресте.

"Я себя виновным не признаю", — сказал обвиняемый, которому грозит до 10 лет заключения.

Исаев уверяет, что не представляет опасности для общества. "Я готов сотрудничать со следствием, дам ответы на все интересующие вопросы", — обратился он к судье.

"Я не пользовался депутатскими полномочиями, мной руководила только любовь к своему району. Турбаза "Орлиное гнездо" — такое место в Дагестане, куда приезжают люди со всей России (СК РФ называет Исаева фактическим владельцем турбазы)", — заявил он, комментируя один из эпизодов вменяемых ему хищений.

Защита тоже настаивает, что доказательств вины их подзащитного нет.

Исаев – один из четырех задержанных накануне в Дагестане уже бывших членов правительства. Задержанных привезли в Москву – в последнее время это распространенная практика для высокопоставленных региональных чиновников, заподозренных в коррупции. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.

Этот ущерб складывается из нескольких эпизодов: покупка по завышенной стоимости здания под детский сад, махинация с фиктивной приемкой работ по реконструкции спецприемника для нелегалов и хищение денег на создание инженерных коммуникаций для турбазы.