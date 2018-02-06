Экс-премьер Дагестана считает, что дело против него "шито белыми нитками"

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Бывший врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов считает уголовное дело о коррупции в регионе сфабрикованным, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где решается вопрос о его аресте.

"Если это дело с 2013 года идет, что мешало меня для приличия пригласить и допросить в качестве подозреваемого? Я, как бывший министр экономики республики, хочу спросить, если деньги похищены, то как сделали ремонт, построили садик?" — сказал бывший чиновник.

По словам уже бывшего главы правительства, у него "свои полномочия, у строителя свои полномочия, у вора свои полномочия — дело шито белыми нитками".

"Детский садик сейчас работает, 50 детей туда ходит. Как строилось и кто делил деньги, я в этом не участвовал", — заявил Гамидов.

Гамидова задержали накануне вместе с тремя другими высокопоставленными чиновниками Дагестана: уже бывшими вице-премьерами Шамилем Исаевым и Раюдином Юсуфовым, а также экс-министром образования Шахабасом Шаховым.

При обыске дома у Гамидова, как сообщал СК РФ, нашли золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта", ПМ и два автомата Калашникова. Законно ли чиновник хранил дома это оружие, не сообщается.

Задержанных привезли в Москву – в последнее время это распространенная практика для высокопоставленных региональных чиновников, заподозренных в коррупции. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.

Этот ущерб складывается из нескольких эпизодов: покупка по завышенной стоимости здания под детский сад, махинация с фиктивной приемкой работ по реконструкции спецприемника для нелегалов и хищение денег на создание инженерной инфраструктуры турбазы.