В Дагестане произошел хлопок газа в одноэтажном доме

МАХАЧКАЛА, 6 фев — РИА Новости. Хлопок газа произошел в одноэтажном частном доме в дагестанском Хасавюрте, один человек пострадал, сообщил РИА Новости представитель регионального МЧС.

"В оперативную дежурную (смену) поступила информация о том, что в Хасавюрте в одноэтажном доме произошел хлопок газа без последующего возгорания, имеется пострадавший, который каретой скорой помощи доставлен в ожоговое отделение ЦРБ города Хасавюрта", — рассказал собеседник агентства.

Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что пострадавший получил сильные ожоги лица и рук.