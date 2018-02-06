В ДТП под Петербургом погибли восемь жителей Вологодской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Восемь из девяти человек, погибших при столкновении грузовика с микроавтобусом в Ленинградской области, были из Вологодской области, сообщил РИА Новости представитель администрации Ленобласти.
По его словам, администрация региона готова содействовать в решении организационных вопросов, связанных с оформлением документов, организацией транспортировки тел погибших и других.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, выступив с соболезнованием, заявил, что правительством региона будут приняты все меры к тому, чтобы обеспечить тщательное расследование обстоятельств этой автокатастрофы.
ДТП произошло во вторник утром на 443-м километре федеральной автомобильной дороги А-114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 "Кола" на территории Тихвинского района Ленинградской области. Микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Погибли девять человек, которые находились в микроавтобусе.