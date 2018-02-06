В ДТП под Петербургом погибли восемь жителей Вологодской области

ДТП при столкновении грузовика с микроавтобусом в Ленинградской области. 6 февраля 2018

ДТП при столкновении грузовика с микроавтобусом в Ленинградской области. 6 февраля 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Восемь из девяти человек, погибших при столкновении грузовика с микроавтобусом в Ленинградской области, были из Вологодской области, сообщил РИА Новости представитель администрации Ленобласти.

"По предварительным данным, из Вологодской области были восемь человек. Власти Ленинградской области готовы оказать любую необходимую помощь, которая может понадобиться на территории нашего региона", — сказал собеседник агентства.

По его словам, администрация региона готова содействовать в решении организационных вопросов, связанных с оформлением документов, организацией транспортировки тел погибших и других.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, выступив с соболезнованием, заявил, что правительством региона будут приняты все меры к тому, чтобы обеспечить тщательное расследование обстоятельств этой автокатастрофы.

ДТП произошло во вторник утром на 443-м километре федеральной автомобильной дороги А-114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 "Кола" на территории Тихвинского района Ленинградской области. Микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Погибли девять человек, которые находились в микроавтобусе.