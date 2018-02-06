Экс-министр образования Дагестана не признал себя мошенником

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Бывший министр образования и науки Дагестана Шахабас Шахов отверг обвинения в хищении денег, выделенных из бюджета на социальные программы, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где решается вопрос о его аресте.

"Я не согласен (с требованием об аресте). В данном обвинении я никакого отношения не имею, ни Министерство образования, ничего. Я никуда скрываться не собираюсь, говорить правду и все, что знаю. И по другим вопросам готов ответить честно и правильно", — сказал Шахов.

На аресте настаивает Следственный комитет. По словам следователя, бывшего чиновника задержали накануне, тогда же и предъявили обвинение на основе показаний свидетелей и "иных материалов".

"Занимая должность министра образования Дагестана, он использовал служебные полномочия для хищения денежных средств", — заявил следователь, добавив, что если отпустить Шахова на свободу, он может скрыться или помешать расследованию.

Прокуратура согласилась, что оснований для другой меры пресечения, кроме ареста, нет.

Ряд высокопоставленных чиновников, в том числе уже бывший врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, были задержаны в ходе работы в республике спецкомиссии силовиков из Москвы, приехавших оценивать "состояние законности" в регионе.