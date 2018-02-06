Экс-министр образования Дагестана не признал себя мошенником

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Бывший министр образования и науки Дагестана Шахабас Шахов отверг обвинения в хищении денег, выделенных из бюджета на социальные программы, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где решается вопрос о его аресте.
На аресте настаивает Следственный комитет. По словам следователя, бывшего чиновника задержали накануне, тогда же и предъявили обвинение на основе показаний свидетелей и "иных материалов".
"Занимая должность министра образования Дагестана, он использовал служебные полномочия для хищения денежных средств", — заявил следователь, добавив, что если отпустить Шахова на свободу, он может скрыться или помешать расследованию.
Прокуратура согласилась, что оснований для другой меры пресечения, кроме ареста, нет.
Ряд высокопоставленных чиновников, в том числе уже бывший врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, были задержаны в ходе работы в республике спецкомиссии силовиков из Москвы, приехавших оценивать "состояние законности" в регионе.