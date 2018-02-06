В Кремле прокомментировали аресты чиновников в Дагестане

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Задержания членов правительства Дагестана нельзя назвать политическим кризисом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь напомнил, что Владимир Путин неоднократно говорил о том, что это "не кампанейщина, а последовательная, целенаправленная и системная работа". Она идет во многих регионах.
Песков подтвердил, что Путину докладывают о ходе раследования.
Дело дагестанских министров
Накануне сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова и экс-министра образования Шахабаса Шахова.
Их обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на социальные программы. Ущерб превышает 95 миллионов рублей.
У всех четырех чиновников прошли обыски. Гамидову предъявили обвинение по двум эпизодам мошенничества, остальным задержанным — по одному. Следствие обратилось с ходатайством об их аресте. Позднее суд арестовал Шахова до 5 апреля, дела остальных задержанных еще не рассматривали. Сам чиновник виновным себя не считает.
Отставки в Дагестане
В одном из выступлений, уже будучи на новой должности, Васильев жестко раскритиковал "безобразную" работу правительства республики, бюджет которой на 75% дотируется из федерального центра. Позднее он отправил правительство в отставку.