В Кремле прокомментировали аресты чиновников в Дагестане

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Задержания членов правительства Дагестана нельзя назвать политическим кризисом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это не политический кризис, это продолжение работы правоохранительных органов", — отметил Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что Владимир Путин неоднократно говорил о том, что это "не кампанейщина, а последовательная, целенаправленная и системная работа". Она идет во многих регионах.

Песков подтвердил, что Путину докладывают о ходе раследования.

Дело дагестанских министров

В январе в Дагестан для проверки соблюдения законов приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева, главного архитектора столицы Дагестана Магомедрасула Гитинова, обыски прошли в администрации Табасаранского района республики.

Накануне сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова и экс-министра образования Шахабаса Шахова.

Их обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на социальные программы. Ущерб превышает 95 миллионов рублей.

У всех четырех чиновников прошли обыски. Гамидову предъявили обвинение по двум эпизодам мошенничества, остальным задержанным — по одному. Следствие обратилось с ходатайством об их аресте. Позднее суд арестовал Шахова до 5 апреля, дела остальных задержанных еще не рассматривали. Сам чиновник виновным себя не считает.

Отставки в Дагестане



В минувшем октябре глава Дагестана Рамазан Абдулатипов ушел в отставку, а на его место (с приставкой "врио") назначили главу фракции "Единой России" в Госдуме Владимира Васильева.

В одном из выступлений, уже будучи на новой должности, Васильев жестко раскритиковал "безобразную" работу правительства республики, бюджет которой на 75% дотируется из федерального центра. Позднее он отправил правительство в отставку.