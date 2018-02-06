МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Ущерб по делу высокопоставленных чиновников из Дагестана, которых обвиняют в хищении бюджетных средств, превышает 95 миллионов рублей, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Накануне сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова и экс-министра образования Шахабаса Шахова.

Следователи выделили в деле несколько эпизодов. Один из них связан с приобретением здания для детского сада в селе Халимбекаул. Бывший ресторан "Шуринка" вместе с реконструкцией стоил 12 миллионов рублей, однако Гамидов и Шахов приобрели его за 31,8 миллиона.

Другой эпизод касается реконструкции здания для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства. Эти работы выполняли наемные рабочие за наличные. Гамидов и Юсуфов провели аукцион для заключения контракта с ООО "Гранд-Строй", и в 2013–2014 годах компании было перечислено более 41 миллиона рублей.

Кроме того, следователи выявили хищение бюджетных средств, выделенных на инженерную инфраструктуру турбазы "Орлиное гнездо", которой с 2011 года фактически владел Исаев. Эти действия причинили бюджету республики ущерб на порядка 35 миллионов рублей.

У всех четырех чиновников прошли обыски. Так, у Гамидова изъяли золотой пистолет ТТ, пистолеты Beretta, ПМ и два автомата Калашникова. Всех задержанных доставили в Москву для допроса в центральном аппарате ФСБ.

Гамидову предъявили обвинение по двум эпизодам мошенничества, остальным задержанным — по одному. Следствие обратилось в суд с ходатайством об их аресте.

Расследование в Дагестане

В январе в Дагестан для проверки соблюдения законов приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева, главного архитектора столицы Дагестана Магомедрасула Гитинова, обыски прошли в администрации Табасаранского района республики.

В минувшем октябре глава Дагестана Рамазан Абдулатипов ушел в отставку, а на его место (с приставкой "врио") назначили главу фракции "Единой России" в Госдуме Владимира Васильева.

В одном из выступлений, уже будучи на новой должности, Васильев жестко раскритиковал "безобразную" работу правительства республики, бюджет которой на 75% дотируется из федерального центра. Позднее он отправил правительство в отставку.