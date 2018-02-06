Врио главы правительства Дагестана предъявили обвинение

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Следствие предъявило врио председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову обвинение по двум эпизодам мошенничества, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Согласно поступившим в суд материалам, Гамидову предъявлено обвинение по двум эпизодам части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере)", — сказала она.

Она добавила, что врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов и экс-министр образования Шахабас Шахов обвиняются каждый по одному эпизоду мошенничества.

В конце января стало известно, что в Дагестан для проверки состояния законности приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, обыски прошли также в администрации Табасаранского района республики. В понедельник СК РФ сообщил о задержании временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, его замов Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и "иных лиц". Всем им вменяют хищение денег, выделенных на социальные программы.