СК потребовал арестовать задержанных в Дагестане чиновников

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы получил от следствия ходатайства с требованием арестовать высокопоставленных чиновников из Дагестана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Накануне сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова и экс-министра образования Шахабаса Шахова.
У всех четырех чиновников прошли обыски. Так, у Гамидова изъяли золотой пистолет ТТ, пистолеты Beretta, ПМ и два автомата Калашникова. Всех задержанных доставили в Москву для допроса в центральном аппарате ФСБ.
Гамидову предъявили обвинение по двум эпизодам мошенничества, остальным задержанным — по одному. Ущерб бюджету превысил 95 миллионов рублей.
Информацию о задержанных чиновниках уже удалили с сайта правительства республики.
Расследование в Дагестане
В минувшем октябре глава Дагестана Рамазан Абдулатипов ушел в отставку, а на его место (с приставкой "врио") назначили главу фракции "Единой России" в Госдуме Владимира Васильева.
В одном из выступлений, уже будучи на новой должности, Васильев жестко раскритиковал "безобразную" работу правительства республики, бюджет которой на 75% дотируется из федерального центра. Позднее он отправил правительство отставку.