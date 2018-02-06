СК потребовал арестовать задержанных в Дагестане чиновников

Уголовное дело против чиновников в Дагестане (20)

Сотрудники ФСБ РФ конвоируют задержанных после окончания специальной операции по задержанию членов правительства Дагестана. 5 февраля 2018

Сотрудники ФСБ РФ конвоируют задержанных после окончания специальной операции по задержанию членов правительства Дагестана. 5 февраля 2018

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы получил от следствия ходатайства с требованием арестовать высокопоставленных чиновников из Дагестана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Чиновники проходят по делу о хищении денег, выделенных на социальные программы.

Накануне сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова и экс-министра образования Шахабаса Шахова.

У всех четырех чиновников прошли обыски. Так, у Гамидова изъяли золотой пистолет ТТ, пистолеты Beretta, ПМ и два автомата Калашникова. Всех задержанных доставили в Москву для допроса в центральном аппарате ФСБ.

Гамидову предъявили обвинение по двум эпизодам мошенничества, остальным задержанным — по одному. Ущерб бюджету превысил 95 миллионов рублей.

Информацию о задержанных чиновниках уже удалили с сайта правительства республики.

Расследование в Дагестане

В январе в Дагестан для проверки соблюдения законов приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева, главного архитектора столицы Дагестана Магомедрасула Гитинова, обыски прошли в администрации Табасаранского района республики.

В минувшем октябре глава Дагестана Рамазан Абдулатипов ушел в отставку, а на его место (с приставкой "врио") назначили главу фракции "Единой России" в Госдуме Владимира Васильева.

В одном из выступлений, уже будучи на новой должности, Васильев жестко раскритиковал "безобразную" работу правительства республики, бюджет которой на 75% дотируется из федерального центра. Позднее он отправил правительство отставку.