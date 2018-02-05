Обвиняемый в хищении средств Минобороны найден мертвым в СИЗО в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — РИА Новости. Директор компании "Новит Про" Валерий Пшеничный, арестованный по делу о хищении 100 миллионов рублей при выполнении госконтракта для Минобороны, найден мертвым в СИЗО-4 в Петербурге, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее директор компании "Новит Про" был помещен в СИЗО, так как его посчитали причастным к хищению средств министерства обороны, выделенных на создание трехмерных моделей подлодок проекта Варшавянка по контракту с Адмиралтейскими верфями. Сумма общего контракта составила около 1,3 миллиарда рублей, по версии следствия, она была завышена на 100 миллионов рублей. Работы завершены не были. Арест Пшеничного должен был продлиться до 15 марта текущего года. По этому же делу был арестован заместитель главного инженера Адмиралтейских верфей Глеб Емельченков.

"Пшеничный был найден мертвым в СИЗО-4. Ведется проверка", — сказал собеседник агентства.

В полиции и УФСИН инцидент не комментируют. По данным интернет-ресурса "Фонтанка", тело бизнесмена обнаружил его сосед, вернувшийся в камеру после встречи с адвокатом.