Опубликовано видео задержания членов правительства Дагестана

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео задержания членов правительства Дагестана. На кадрах запечатлен шикарный особняк одного из задержанных чиновников и изъятый арсенал.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Следственный комитет Российской Федерации Сотрудники ФСБ задержали чиновников в Дагестане. Съемка СК РФ

Арест чиновников

В понедельник в Дагестане сотрудники ФСБ задержали врио председателя правительства Абдусамада Гамидова, врио вице-премьера Шамиля Исаева, врио вице-премьера Раюдина Юсуфова и экс-министра образования Шахабаса Шахова.

Они проходят по делу о хищениях денежных средств, выделенных из бюджета для реализации социальных программ.

У всех четырех чиновников прошли обыски. У Гамидова изъяли золотой пистолет ТТ, пистолеты Beretta, ПМ и два автомата Калашникова.

По данным источника в правоохранительных органах, их доставили в Москву для допроса.

В январе в Дагестан для проверки соблюдения законов приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева, главного архитектора столицы Дагестана Магомедрасула Гитинова, обыски прошли в администрации Табасаранского района республики.

Курс на борьбу с коррупцией

По мнению замдиректора Института этнологии и антропологии РАН, доктор политических наук, профессора Владимира Зорина, это событие соотносится с " ожиданиями населения, которому новый руководитель региона обещал усилить борьбу с коррупцией и обеспечить справедливость в республике.

Он добавил, что речь, несомненно, идет о команде предыдущего руководителя республики Абдулатипова или о людях, которые работали в основном до назначения врио главы Дагестана Владимира Васильева.

По мнению политолога, арест чиновников — серьезное событие как для Дагестана, так и для всех региональных элит, свидетельствующее о том, что борьба с коррупцией — "принципиальная линия" для руководства страны.

Дестабилизация ситуации

Глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов в свою очередь выразил уверенность, что последние события в Дагестане достаточно сильно дестабилизирует управленческую ситуацию в республике.

"Старая элита демонтируется, а где набирать новых, знающих регион и в то же время не вовлеченных в какие-то коррупционные истории, — это достаточно серьезная проблема и серьезный управленческий вызов", — сказал Виноградов.

При этом оба политолога сошлись во мнении, что экс-глава Дагестана Абдулатипов, скорее всего, не причастен к хищениям, в которых подозревают задержанных.