В четырех регионах ПФО более 50 тысяч человек остаются без света

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Пятьдесят тысяч человек в четырех регионах Приволжского федерального округа остаются без энергоснабжения после сильного снегопада, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.

Ранее Росгидрометцентр прогнозировал на территории Центрального и Приволжского федеральных округов сильный снегопад, местами с метелью и порывами ветра до 20 метров в секунду.

"В настоящее время электроснабжение нарушено в Саратовской, Пензенской, Ульяновской области и республике Татарстан, в зону отключения попало 143 населенных пункта с населением 50 тысяч человек и 121 социально значимый объект", — сказал собеседник агентства.

На территории пострадавших регионов ведутся восстановительные работы силами 88 бригад энергетиков и 106 единиц техники.

МЧС рекомендует жителям по возможности не покидать свои дома, а автовладельцам пользоваться общественным транспортом.