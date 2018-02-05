СК опубликовал видео задержания членов правительства Дагестана‍

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео задержания членов правительства Дагестана, на котором показал условия жизни чиновников и изъятый у премьера Абдусамада Гамидова золотой пистолет.

На кадрах оперативного видео, размещенном в Telegram-канале СК РФ, запечатлен шикарный особняк одного из задержанных чиновников и изъятый у Гамидова арсенал, в том числе золотой пистолет ТТ.

После задержания по крайней мере двух чиновников в сопровождении спецназа посадили в самолет. Куда их должны отправить, не уточняется, но ранее ряд задержанных в регионах госслужащих, в том числе губернаторов, отправляли в Москву.

Ранее СК РФ сообщил о задержании временно исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, его замов Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и "иных лиц". Всем им вменяют хищение денег, выделенных на социальные программы.