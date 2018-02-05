Источник: задержанных в Дагестане чиновников вывезли в Москву для допроса

МАХАЧКАЛА, 5 фев — РИА Новости. Задержанные врио премьер-министра Дагестана, два его заместителя и экс-министр образования республики вывезены на самолете в Москву, где они будут допрошены в центральном аппарате ФСБ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

Ранее источник заявлял РИА Новости, что сотрудники ФСБ задержали врио премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, врио вице-премьера Шамиля Исаева, врио вице-премьера Раюдина Юсуфова и экс-министра образования Шахабаса Шахова. У всех их ранее прошли обыски, отмечал собеседник агентства.

"Задержанный врио премьер-министра, два вице-премьера и экс-министр образования на самолете вывезены в Москву. Их будут допрашивать в центральном аппарате ФСБ", — сказал собеседник агентства.