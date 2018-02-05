Суд в Москве обязал штаб Навального вернуть 500 рублей его стороннику

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Мировой суд обязал штаб Алексея Навального вернуть 500 рублей его стороннику, которые он пожертвовал на президентскую кампанию оппозиционера, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Мария Михайлова.

"Мировой участок 347 Савеловского района удовлетворил исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения в размере 500 рублей, а также обязал главу штаба Леонида Волкова заплатить госпошлину в размере 400 рублей", — сказала пресс-секретарь.

По ее словам, суд также рассмотрел еще четыре иска с аналогичными требованиями. "Поскольку представитель ответчика в судебном заседании приобщил квитанции о возврате денежных средств, то иски были удовлетворены частично", — отметила Михайлова. По этим четырем искам, пояснила она, суд не стал взыскивать деньги, но обязал ответчика заплатить госпошлину — 400 рублей за каждый.

Таким образом, штаб должен вернуть 500 рублей и заплатить 2 тысячи рублей госпошлины.

Ранее суд удовлетворил первый подобный иск, поданный Михаилом Костенко. Ему постановили вернуть 50 тысяч рублей.

Иск был заявлен к главе штаба Волкову, сам Навальный является третьим лицом. В иске Костенко писал, что пожертвовал на кампанию 50 тысяч рублей, но затем узнал, что Навальный не может претендовать на пост президента России из-за судимостей. Тогда он обратился в суд с просьбой взыскать эту сумму как необоснованное обогащение.

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова ранее заявляла, что Навальный из-за непогашенной судимости не может баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году и сможет подумать об участии в президентской кампании лишь после 2028 года.

Согласно закону "О выборах президента Российской Федерации", осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости, отмечали в ЦИКе. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес".