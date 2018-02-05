В СК рассказали, в чем подозревают задержанных в Дагестане чиновников

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Задержанные в понедельник в Дагестане чиновники проходят по делу о хищениях денежных средств, выделенных из бюджета для реализации социальных программ, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщил РИА Новости, что сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана, двух его заместителей и экс-министра образования. У всех у них ранее прошли обыски, отмечал собеседник агентства.

По словам Петренко, следователи Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ расследуются уголовное дело по статье "мошенничество", возбужденное по факту хищения средств, выделенных для реализации социальных программ в Дагестане.

"В рамках расследования уголовного дела следователями была установлена причастность к совершению хищения путем мошенничества врио председателя правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова, врио заместителей председателя правительства Республики Дагестан Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и иных лиц", — сказала она.

Представитель СК отметила, что в понедельник при проведении следственных мероприятий во взаимодействии с ФСБ России подозреваемые задержаны, по месту их жительства проведены обыски.