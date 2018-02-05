При обысках у премьера Дагестана нашли золотой пистолет и автоматы

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта", ПМ и два автомата Калашникова изъяты в ходе обысков у премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, сообщила в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, задержанные в Дагестане чиновники проходят по делу о хищениях денежных средств, выделенных из бюджета для реализации социальных программ.

"В ходе обысков у Гамидова изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта", ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы. В ближайшее время следствием планируется предъявить обвинение всем указанным лицам и ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала представитель ведомства.