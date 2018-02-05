МАХАЧКАЛА, 5 фев — РИА Новости. Сотрудники ФСБ пришли с обысками к врио председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

По его словам, Гамидова доставили в управление ФСБ. Также обыски проходят в домах вице-премьеров Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

Ранее в Дагестан для проверки соблюдения законов приехала специальная комиссия из Москвы. За время ее работы задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева, главного архитектора столицы Дагестана Магомеда-Расула Гитинова, обыски прошли в администрации Табасаранского района республики.