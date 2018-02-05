При ДТП в Ленинградской области погибли пять человек

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Пять человек погибли, по предварительным данным, при столкновении двух легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"При ДТП с участием двух легковушек погибли четыре человека, еще один скончался в лечебном учреждении", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП выясняются.