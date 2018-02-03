В Петербурге восстановили электроснабжение после блэкаута

С-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. ПАО "Ленэнерго" (входит в группу Россети) полностью восстановление электроснабжение для потребителей, попавших в субботу утром в зону массовых отключений света в трех районах Санкт-Петербурга, сообщает компания.

"К 9.50 мск все абоненты, запитанные от сетей Ленэнерго, в Адмиралтейском, Василеостровском и Кировском районах Санкт-Петербурга получают электроэнергию в полном объеме", — говорится в сообщении.

Как уточнила РИА Новости представитель компании, восстановление электроснабжения потребителей в зоне ответственности Ленэнерго не означает прекращения работ на электросетях и ликвидации технологического нарушения.

Согласно сообщению ТГК-1, в зоне ответственности которой находится Первомайская ТЭЦ, где произошло технологическое нарушение, восстановительные работы планируется завершить "в кратчайшие сроки".

8 утра сегодня в Питере

Свет вырубили в нескольких районах pic.twitter.com/wKPwgK120p — leo forty-four (@_daria_leo_) 3 февраля 2018 г.

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