В Ростовской области учительница отрезала ученице волосы из-за ее прически

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев – РИА Новости. Учительница, отрезавшая волосы школьнице в лицее в Волгодонске Ростовской области, написала заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил РИА Новости источник в управлении образования города.

В редакцию ростовского издания 161.ru обратилась женщина, чья дочь учится в лицее № 16 Волгодонска. По ее словам, учитель математики Татьяна Алексеенко отрезала одной из учениц прядь за то, что та пришла на урок с распущенными волосами. Мать школьницы сообщила, что отправила электронное сообщение в министерство образования области, также готовится коллективное письмо в прокуратуру.

"В этой школе есть негласное правило, что дети на уроках сидят с собранными волосами. Учительница попросила школьницу несколько раз собрать волосы, девушка не послушала и после очередной просьбы резко ответила преподавателю. Преподаватель в ходе конфликта отрезала школьнице кусочек волос. Учительница сразу же осознала свою вину, написала объяснительную и заявление об увольнении по собственному желанию", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что преподаватель в данный момент не выходит на связь.

Получить комментарий директора лицея РИА Новости пока не удалось. В приемной директора на протяжении всего дня сообщали о его отсутствии на рабочем месте.

"В министерстве образования Ростовской области в курсе этой ситуации, ею плотно занимаются. Проводится проверка", — пояснили агентству в региональном министерстве.