В Ростовской области учительница отрезала ученице волосы из-за ее прически

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев – РИА Новости. Учительница, отрезавшая волосы школьнице в лицее в Волгодонске Ростовской области, написала заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил РИА Новости источник в управлении образования города.
"В этой школе есть негласное правило, что дети на уроках сидят с собранными волосами. Учительница попросила школьницу несколько раз собрать волосы, девушка не послушала и после очередной просьбы резко ответила преподавателю. Преподаватель в ходе конфликта отрезала школьнице кусочек волос. Учительница сразу же осознала свою вину, написала объяснительную и заявление об увольнении по собственному желанию", — пояснил собеседник агентства.
Получить комментарий директора лицея РИА Новости пока не удалось. В приемной директора на протяжении всего дня сообщали о его отсутствии на рабочем месте.
"В министерстве образования Ростовской области в курсе этой ситуации, ею плотно занимаются. Проводится проверка", — пояснили агентству в региональном министерстве.