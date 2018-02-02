Обвиняемого в терроризме курсанта отправили на психологическую экспертизу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Обвиняемый в подготовке теракта курсант Военно-космической академии (ВКА) имени Можайского в Петербурге Вадим Осипов этапирован в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы в институте имени Сербского, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Виталий Черкасов.

Задержанного в апреле Осипова военное следственное управление СК РФ по Ракетным войскам стратегического назначения изначально обвинило в содействии терроризму, а затем вменило и подготовку теракта. По данным следствия, Осипов разработал план захвата казармы, взрыва и массового расстрела военных "ради самоутверждения и привлечения к себе внимания путем создания общественного резонанса". Сам Осипов в суде заявил, что виновным себя не признаёт.

Ранее сообщалось, что председательствующий судья Евгений Зубов в ходе заседания Московского окружного суда в Петербурге 11 января заявил, что суд пришёл к выводу о необходимости назначить повторную стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Ранее экспертиза, проведенная в Петербурге, признала Осипова вменяемым.

"Мой подзащитный настаивает на том, что основания для повторного его исследования на наличие или отсутствие какого-либо психического заболевания отсутствуют", — сказал адвокат Черкасов.

Свидетель по делу майор ФСБ Сергей Круть, проводивший опрос Осипова, в ходе заседания во вторник заявил, что молодой человек планировал совершить поджог казармы и подрыв тележки с мороженым в Петербурге. Кроме того, сообщал майор, Осипов планировал изготовить напалм. При этом молодой человек, по данным следствия, не планировал стать смертником, а после теракта хотел скрыться в "отдаленной деревне".

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского — военно-учебное заведение, которое осуществляет подготовку специалистов для Воздушно-космических сил, других видов и родов Вооруженных сил РФ по 40 военным специальностям.