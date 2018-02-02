Обвиняемого в терроризме курсанта отправили на психологическую экспертизу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Обвиняемый в подготовке теракта курсант Военно-космической академии (ВКА) имени Можайского в Петербурге Вадим Осипов этапирован в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы в институте имени Сербского, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Виталий Черкасов.
Ранее сообщалось, что председательствующий судья Евгений Зубов в ходе заседания Московского окружного суда в Петербурге 11 января заявил, что суд пришёл к выводу о необходимости назначить повторную стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Ранее экспертиза, проведенная в Петербурге, признала Осипова вменяемым.
"Мой подзащитный настаивает на том, что основания для повторного его исследования на наличие или отсутствие какого-либо психического заболевания отсутствуют", — сказал адвокат Черкасов.
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского — военно-учебное заведение, которое осуществляет подготовку специалистов для Воздушно-космических сил, других видов и родов Вооруженных сил РФ по 40 военным специальностям.