Источник сообщил об обысках в администрации Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 2 фев — РИА Новости. Силовики проводят обыски и выемку документов в здании администрации Махачкалы в рамках расследования уголовного дела в отношении мэра города Мусы Мусаева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"Обыски и выемка документов проходят в Управлении архитектуры города. Оперативные мероприятия проходят в рамках уголовного дела в отношении Мусаева", — рассказала собеседник агентства.

По данным источника, обыски также проходят в доме главного архитектора Махачкалы.

В январе 2018 года Мусаев был арестован по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в марте 2016 года он, зная, что участок площадью около 17,5 гектара является собственностью республики, незаконно подписал постановление о предоставлении его в собственность ОАО "АСПК" за 1,1 миллиона рублей. Согласно заключению специалиста, рыночная стоимость этого земельного участка превышает 81 миллион рублей. Ессентукский городской суд 26 января временно отстранил Мусаева от должности.