Источник сообщил о нападении на муниципального депутата в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Неизвестные напали на муниципального депутата Сергея Винниченко в подъезде дома в Кировском районе Петербурга и ограбили его, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Неизвестные в ночь на 1 февраля напали на депутата в Кировском районе и похитили его вещи", — сказал собеседник агентства.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на слова Винниченко, трое злоумышленников при нападении в подъезде украли сумку с мобильным телефоном и компьютером, сказав: "Вам привет".

В полиции сообщили, что в ГУМВД поступила информация о том, что у 30-летнего мужчины около 2.30 часов 1 февраля в парадной дома на Муринской дороге похитили вещи. "Ведется проверка", — сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.