Ученые раскрыли загадку "кровавого" снега в Архангельской области

МУРМАНСК, 1 фев — РИА Новости. Ученые Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) исследовали красный снег, обнаруженный жителями отдаленных деревень Архангельской области на крышах домов, и пришли к выводу, что необычную окраску снега вызывают водоросли, размножающиеся в благоприятных условиях.

Несколько лет назад жители деревень Архангельской области обратили внимание на "кровавый" цвет снега на крышах домов и забили тревогу. Снег необычной окраски местные жители фиксировали в 2013-2014 годах, в начале и в конце 2017 года. О нем сообщали из Верхнетоемского, Холмогорского, Пинежского районов. Собранная с крыш вода была отправлена в лаборатории, в том числе САФУ.

"В снегу мы обнаружили вещества, которые и придали ему окраску. Они были, предположительно, растительного происхождения. Мы стали рассматривать версии, как они могли там оказаться. При этом в промышленности они не используются — человек не может их генерировать", — интригует РИА Новости руководитель сектора научных проектов центра коллективного пользования научным оборудованием САФУ "Арктика", кандидат химических наук Александр Кожевников.

Заинтересовавшись этим явлением, ученые САФУ отправились в деревню Сура и на месте провели обследование. Выяснилось, что красный снег появляется только на крышах домов, а кровли бань и сараев, например, покрывает снег обычного цвета. "Местные жители никогда не видели, как он падает, только видели лежащим на крышах. Мы взяли на анализ пробу снега, заморозили и отвезли в лабораторию. Так мы обнаружили водоросли, которые и ответственны за необычную окраску", — объяснил ученый.

© Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова Ученые САФУ подтвердили, что красный снег в Архангельской области вызван продуктами жизнедеятельности водоросли © Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова Ученые САФУ подтвердили, что красный снег в Архангельской области вызван продуктами жизнедеятельности водоросли

По его словам, подобные водоросли живут в разных местах, а на крышах под снежной шапкой температурные условия оказались благоприятными именно для этих микроорганизмов. "Это удивительно и интересно. Думаю, это явление связано с природными циклами, когда-то условия для роста водорослей более благоприятные, когда-то — менее", — делится исследователь.

Пока известен только вид, точно определить водоросль, привлекшую внимание жителей Поморья, можно будет после дополнительного анализа, который сейчас выполняется.

"Эта история радует тем, что люди стали обращать внимание на экологическое состояние места, где они живут. Интересуются окружающей средой и стали более наблюдательными", — заключил Кожевников.