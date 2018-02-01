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Происшествия

Фигуранта дела об убийстве ректора вуза в Петербурге объявили в розыск

12:4101.02.2018
(обновлено: 13:16 01.02.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкАвтомобиль полиции. Архивное фотоАвтомобиль полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Предполагаемый организатор убийства ректора Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики (ГУСЭ) Александра Викторова объявлен в розыск после исчезновения в день оглашения обвинительного вердикта присяжных при повторном пересмотре дела, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинградского областного суда, где слушается дело.

Полиция. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В ноябре 2016 года коллегия присяжных оправдала в организации убийства по найму в целях воспрепятствования деятельности должностного лица бывшего проректора по учебной части ГУСЭ Василия Соловьева. Верховный суд РФ оправдательный приговор отменил. По версии следствия, Викторов направил ряд исковых заявлений о взыскании причиненного университету ущерба в отношении принадлежащих Соловьеву организаций, а Соловьев, желая отомстить, организовал убийство ректора.

Как сообщил РИА Новости в четверг источник в суде, на период пересмотра дела Соловьеву не была избрана мера пресечения. В среду во время перерыва в заседании перед оглашением обвинительного вердикта присяжных Соловьев скрылся из здания суда, добавил источник.

"Суд считает необходимым объявить Соловьева в розыск и избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила судья Светлана Наумова, удовлетворив ходатайство гособвинителя о приостановлении процесса на время розыска, объявлении в розыск и заочном аресте.

Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Как рассказал РИА Новости адвокат потерпевшей стороны Егор Киселев, в начале заседания в среду Соловьев присутствовал в зале заседаний, однако после того, как присяжным вручили вопросный лист и они удалились на три с половиной часа в совещательную комнату, обвиняемый на оглашение вердикта не явился.

"Адвокат Мусаев вчера объяснил суду, что его подзащитный получил от своего лечащего врача сообщение о необходимости срочной явки, якобы от этого зависит вопрос жизни и смерти. Со слов адвоката, телефон его подзащитного перед оглашением обвинительного вердикта не отвечал", — сказал Киселев.

Комментарий Мусаева РИА Новости получить не удалось. Как сообщила в начале слушания дела в четверг секретарь судебного заседания, адвокат в настоящее время занят в процессе в одном из подмосковных судов. По словам секретаря, в четверг судебные приставы совершили выход по месту жительства обвиняемого, но дверь им никто не открыл.

Женщина в наручниках. Архивное фото
© Fotolia / Piotr Marcinski
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Как отметил в заседании в четверг гособвинитель, судя по записям камер видеонаблюдения, в среду в 12.42 мск Соловьев покинул здание суда и обратно не возвращался. Ни адвокатам, ни родственникам Соловьева неизвестно его местонахождение, добавил прокурор и заявил о наличии оснований полагать, что Соловьев скрылся от суда. В этой связи он предложил рассмотрение дела приостановить, объявить Соловьева в розыск и избрать ему заочно меру пресечения в виде заключения под стражей.

История дела

По версии следствия, основаниями для направления Викторовым исков послужили невозврат денег за обучение студентов и отчуждение фирмами Соловьева объектов недвижимости. Следствие считает, что Соловьев, будучи недовольным служебной деятельностью Викторова и желая ему отомстить, организовал его убийство. СК считает, что Соловьев, запланировав убийство коллеги, использовал для своей защиты тот факт, что о его разногласиях с Викторовым было известно окружающим, и он понимал, что открытый конфликт между ними не даст оснований подозревать его напрямую.

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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Следователи полагают, что для осуществления убийства Викторова Соловьев предложил своему знакомому Виталию Ковалеву принять участие в организации убийства за денежное вознаграждение в размере не менее 30 тысяч евро, а также за передачу ему объекта недвижимости в Санкт-Петербурге. Согласившись, Ковалев привлек в качестве соисполнителей своих знакомых Вячеслава Макарова и Андрея Елисеева, отметили в СК.

Ранее СК сообщал, что в результате сговора 5 сентября 2012 года Елисеев, получив от Ковалева необходимую для осуществления убийства информацию, при участии Макарова застрелил Викторова. Ленинградским областным судом соучастники убийства Елисеев, Макаров и Ковалев были осуждены и приговорены к длительным срокам лишения свободы.

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