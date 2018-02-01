Фигуранта дела об убийстве ректора вуза в Петербурге объявили в розыск

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Предполагаемый организатор убийства ректора Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики (ГУСЭ) Александра Викторова объявлен в розыск после исчезновения в день оглашения обвинительного вердикта присяжных при повторном пересмотре дела, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинградского областного суда, где слушается дело.
В ноябре 2016 года коллегия присяжных оправдала в организации убийства по найму в целях воспрепятствования деятельности должностного лица бывшего проректора по учебной части ГУСЭ Василия Соловьева. Верховный суд РФ оправдательный приговор отменил. По версии следствия, Викторов направил ряд исковых заявлений о взыскании причиненного университету ущерба в отношении принадлежащих Соловьеву организаций, а Соловьев, желая отомстить, организовал убийство ректора.
Как сообщил РИА Новости в четверг источник в суде, на период пересмотра дела Соловьеву не была избрана мера пресечения. В среду во время перерыва в заседании перед оглашением обвинительного вердикта присяжных Соловьев скрылся из здания суда, добавил источник.
"Суд считает необходимым объявить Соловьева в розыск и избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила судья Светлана Наумова, удовлетворив ходатайство гособвинителя о приостановлении процесса на время розыска, объявлении в розыск и заочном аресте.
"Адвокат Мусаев вчера объяснил суду, что его подзащитный получил от своего лечащего врача сообщение о необходимости срочной явки, якобы от этого зависит вопрос жизни и смерти. Со слов адвоката, телефон его подзащитного перед оглашением обвинительного вердикта не отвечал", — сказал Киселев.
Комментарий Мусаева РИА Новости получить не удалось. Как сообщила в начале слушания дела в четверг секретарь судебного заседания, адвокат в настоящее время занят в процессе в одном из подмосковных судов. По словам секретаря, в четверг судебные приставы совершили выход по месту жительства обвиняемого, но дверь им никто не открыл.
История дела
По версии следствия, основаниями для направления Викторовым исков послужили невозврат денег за обучение студентов и отчуждение фирмами Соловьева объектов недвижимости. Следствие считает, что Соловьев, будучи недовольным служебной деятельностью Викторова и желая ему отомстить, организовал его убийство. СК считает, что Соловьев, запланировав убийство коллеги, использовал для своей защиты тот факт, что о его разногласиях с Викторовым было известно окружающим, и он понимал, что открытый конфликт между ними не даст оснований подозревать его напрямую.
Ранее СК сообщал, что в результате сговора 5 сентября 2012 года Елисеев, получив от Ковалева необходимую для осуществления убийства информацию, при участии Макарова застрелил Викторова. Ленинградским областным судом соучастники убийства Елисеев, Макаров и Ковалев были осуждены и приговорены к длительным срокам лишения свободы.