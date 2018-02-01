Экс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 1 февраля 2018

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 1 февраля 2018

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пресненский суд признал бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых виновным в получении взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Белых совершил получение взятки в виде денег", — сказала судья Татьяна Васюченко, добавив, что деньги экс-губернатор получил за "покровительство" и "попустительство по службе".

Оглашение приговора займет, как ожидается, несколько часов. Из уже озвученной судьей части следует, что Белых признан виновным в получении взятки от предпринимателя Юрия Судгаймера.

Дело Белых

Никиту Белых обвиняют в получении двухсот тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого и еще четырехсот тысяч евро от Юрия Судгаймера за покровительство бизнесу по освоению леса в Кировской области.

В июне 2016 года Белых задержали в одном из московских ресторанов при передаче последнего транша взятки от Судгаймера. СМИ тогда опубликовали фотографии растерянного главы региона и пачек наличности перед ним. Прояснить ситуацию на месте губернатор не смог.

Вскоре после задержания Владимир Путин снял Белых с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия".

Гособвинение просило суд назначить Белых десять лет колонии строгого режима и штраф в сто миллионов рублей. Защита настаивала, что Белых стал жертвой оговора и провокации, и просила его оправдать.

Выступая с последним словом, Белых заявил, что единственно справедливым решением было бы его оправдание. Экс-глава региона заверил, ему не стыдно за работу на посту губернатора, хотя он и "совершал ошибки".

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