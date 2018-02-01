МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пресненский суд признал бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых виновным в получении взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Оглашение приговора займет, как ожидается, несколько часов. Из уже озвученной судьей части следует, что Белых признан виновным в получении взятки от предпринимателя Юрия Судгаймера.
Дело Белых
Никиту Белых обвиняют в получении двухсот тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого и еще четырехсот тысяч евро от Юрия Судгаймера за покровительство бизнесу по освоению леса в Кировской области.
Вскоре после задержания Владимир Путин снял Белых с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия".
Гособвинение просило суд назначить Белых десять лет колонии строгого режима и штраф в сто миллионов рублей. Защита настаивала, что Белых стал жертвой оговора и провокации, и просила его оправдать.
Выступая с последним словом, Белых заявил, что единственно справедливым решением было бы его оправдание. Экс-глава региона заверил, ему не стыдно за работу на посту губернатора, хотя он и "совершал ошибки".
Следите за ходом оглашения приговора Никите Белых в онлайн-репортаже ria.ru >>