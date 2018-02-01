Оглашение приговора Никите Белых. Онлайн-репортаж

Никите Белых вменяют два коррупционных эпизода: получение взятки в 200 тысяч евро от Альберта Ларицкого и еще 400 тысяч евро от Юрия Судгаймера за покровительство их бизнесам, связанным с освоением леса в Кировской области. Чиновника задержали в июне 2016 года в столичном ресторане при передаче последнего транша взятки в 100 тысяч евро.

