Оглашение приговора Никите Белых. Онлайн-репортаж

- 13:39
Прокуроры что-то тихо обсуждают между собой. Журналисты сидят в телефонах.
- 13:29
Оглашение приговора продолжается. Судья пересказывает показания свидетелей. Наказание для обвиняемого будет названо в заключительной части судебного акта.
- 13:05
Судья предложила Белых присесть на скамейку, если он себя плохо чувствует. Он отказался.
- 13:01
Никита Белых вместе с адвокатом Андреем Грохотовым продолжают слушать приговор. На скамейке у подсудимого стоит стакан с водой.
- 12:42
Из оглашенной к этому времени части приговора следует, что Белых признан виновным в получении взятки от предпринимателя Юрия Судгаймера.
- 12:34
Из зала убрали все скамейки, чтобы поместилось больше человек. Белых внимательно слушает приговор, оперевшись двумя руками на решетку, и смотрит на судью.
- 12:28
Судья пересказывает фабулу уголовного дела
Оглашение приговора займет, как ожидается, несколько часов.
- 12:26
- 12:25
Белых попросил у врача таблетку. На правой руке у него небольшая повязка, видимо, от капельницы.
- 12:23
Белых стоит возле решетки и о чем-то говорит с адвокатом. Не выглядит подавленным, даже улыбается. Секретари и прокуроры на месте, все ждут судью.
- 12:21
В зале запретили съемку. Приставы попросили всех выключить звук у телефонов, сообщает наш корреспондент.
- 12:16
В зал суда, в первую очередь, пускают родственников. Для остальных организована видеотрансляция.
- 12:07
Белых привезли в зал суда
Конвой с собакой прошел в зал. Помещение очень маленькое, поэтому пускают по пять камер, чтобы снять Белых. Затем заходят другие операторы.
- 12:04
Журналисты заняли весь второй этаж, все ждут, когда поведут Белых. Среди собравшихся есть и родственники экс-губернатора, которые пришли поддержать его. Мать Белых тоже здесь.
- 12:02
Перед зданием суда выстроилась очередь из юристов и журналистов
Наш корреспондент сообщает, что перед зданием Пресненского суда выстроилась длинная очередь. Некоторые адвокаты боятся, что опоздают на свои процессы.
- 12:00
Прокуратура просит назначить Белых наказание в виде 10 лет колонии строго режима и штрафа в 100 миллионов рублей. Защита настаивает на том, что бывший губернатор стал жертвой оговора. Сам Белых свою вину не признает и считает уголовное дело провокацией правоохранительных органов.
- 11:59
Вскоре после задержания президент Владимир Путин снял Белых с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия". В отношении экс-губернатора было возбуждено уголовное дело.
- 11:58
Никите Белых вменяют два коррупционных эпизода: получение взятки в 200 тысяч евро от Альберта Ларицкого и еще 400 тысяч евро от Юрия Судгаймера за покровительство их бизнесам, связанным с освоением леса в Кировской области. Чиновника задержали в июне 2016 года в столичном ресторане при передаче последнего транша взятки в 100 тысяч евро.