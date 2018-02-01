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Оглашение приговора Никите Белых. Онлайн-репортаж

Сюжет:
Дело губернатора Кировской области
11:5701.02.2018
(обновлено: 12:01 01.02.2018)
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Оглашение приговора Никите Белых. Онлайн-репортаж
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  • 13:39

    Прокуроры что-то тихо обсуждают между собой. Журналисты сидят в телефонах.

  • 13:29

    Оглашение приговора продолжается. Судья пересказывает показания свидетелей. Наказание для обвиняемого будет названо в заключительной части судебного акта.

  • 13:05

    Судья предложила Белых присесть на скамейку, если он себя плохо чувствует. Он отказался.

  • 13:01
    © РИА Новости / Максим Блинов
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    Никита Белых вместе с адвокатом Андреем Грохотовым продолжают слушать приговор. На скамейке у подсудимого стоит стакан с водой.

  • 12:42

    Из оглашенной к этому времени части приговора следует, что Белых признан виновным в получении взятки от предпринимателя Юрия Судгаймера.

  • 12:34

    Из зала убрали все скамейки, чтобы поместилось больше человек. Белых внимательно слушает приговор, оперевшись двумя руками на решетку, и смотрит на судью.

  • 12:28

    Судья пересказывает фабулу уголовного дела

    Оглашение приговора займет, как ожидается, несколько часов.

  • 12:26

    Суд признал Никиту Белых виновным

    Пришла судья Татьяна Васюченко. Начала зачитывать приговор. Суд установил, что Белых взял взятку, занимая должность губернатора. Деньги получались за "покровительство" и "попустительство по службе".

    Экс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 1 февраля 2018

    Суд признал Никиту Белых виновным в получении взяток

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  • 12:25

    Белых попросил у врача таблетку. На правой руке у него небольшая повязка, видимо, от капельницы.

  • 12:23

    Белых стоит возле решетки и о чем-то говорит с адвокатом. Не выглядит подавленным, даже улыбается. Секретари и прокуроры на месте, все ждут судью.

    © РИА Новости / Михаил Кевхиев
  • 12:21

    В зале запретили съемку. Приставы попросили всех выключить звук у телефонов, сообщает наш корреспондент.

    © РИА Новости / Михаил Кевхиев
  • 12:16

    В зал суда, в первую очередь, пускают родственников. Для остальных организована видеотрансляция.

    © РИА Новости / Максим Блинов
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  • 12:07

    Белых привезли в зал суда

    Конвой с собакой прошел в зал. Помещение очень маленькое, поэтому пускают по пять камер, чтобы снять Белых. Затем заходят другие операторы.

    © РИА Новости / Михаил Кевхиев
  • 12:04

    Журналисты заняли весь второй этаж, все ждут, когда поведут Белых. Среди собравшихся есть и родственники экс-губернатора, которые пришли поддержать его. Мать Белых тоже здесь.

    © РИА Новости / Михаил Кевхиев
  • 12:02

    Перед зданием суда выстроилась очередь из юристов и журналистов

    Наш корреспондент сообщает, что перед зданием Пресненского суда выстроилась длинная очередь. Некоторые адвокаты боятся, что опоздают на свои процессы.

  • 12:00

    Прокуратура  просит назначить Белых наказание в виде 10 лет колонии строго режима и штрафа в 100 миллионов рублей. Защита настаивает на том, что бывший губернатор стал жертвой оговора. Сам Белых свою вину не признает и считает уголовное дело провокацией правоохранительных органов.

    Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый во взяточничестве, в Пресненском суде Москвы. 26 января 2018

    "Коррупция — она как беременность": Белых выступил с последним словом

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  • 11:59

    Вскоре после задержания президент Владимир Путин снял Белых с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия".  В отношении экс-губернатора было возбуждено уголовное дело.

  • 11:58

    Никите Белых вменяют два коррупционных эпизода: получение взятки в 200 тысяч евро от  Альберта Ларицкого и еще 400 тысяч евро от Юрия Судгаймера за покровительство их бизнесам, связанным с освоением леса в Кировской области. Чиновника задержали в июне 2016 года в столичном ресторане при передаче последнего транша взятки в 100 тысяч евро.

    Экс-губернатор Кировской области Никита Белых в Пресненском суде Москвы. Архивное фото

    Уголовное дело бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых

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