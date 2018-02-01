Представитель киностудии "Ленфильм" назвал возможную причину пожара

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Причиной возгорания в здании "Ленфильма" в Санкт-Петербурге могло стать нарушение техники безопасности, заявил РИА Новости представитель киностудии Валерий Карпов.

Сообщение о пожаре по улице Тамбасова, дом 5 поступило в 1.45 мск. В здании в арендованных помещениях происходило горение обстановки на четвертом этаже и на кровле на площади 800 квадратных метров. В 5.00 пожар удалось локализовать.

"Здание киностудии на Тамбасова, где произошел пожар, сдано в аренду, в нем располагается автомастерская. Возгорание, предположительно, произошло из-за нарушения техники безопасности", — сказал собеседник агентства.

По его словам, это помещение около 20 лет не используется "Ленфильмом", поэтому реквизита там давно нет, имущество киностудии не пострадало.

"О компенсациях ущерба говорить пока рано, так как еще не закончены следственные действия", — отметил Карпов.