В здании "Ленфильма" локализовали пожар

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Пожар в здании, принадлежащем "Ленфильму" локализован в 5.00 мск, сейчас идет проливка, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Санкт-Петербургу.

Сообщение о пожаре по улице Тамбасова, дом 5 поступило в 1.45 мск. В здании в арендованных помещениях (складского назначения) происходило горение обстановки на четвертом этаже и на кровле на площади 800 квадратных метров.

По предварительным данным, здание принадлежит "Ленфильму", но помещения сдаются в аренду. Пожару присвоили повышенный номер сложности №1БИС, затем ранг повысили до второго номера. В 5.00 пожар удалось локализовать, ранг пожара понизили.

"Самое главное — пожар локализован, сейчас идет проливка, разборка. Пострадавших нет", — сказал РИА Новости представитель ГУМЧС.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 16 единиц техники и 80 человек личного состава.