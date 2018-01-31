В Саратове бизнесмена арестовали за взятку сотруднику ФСБ в миллион рублей

САРАТОВ, 31 янв — РИА Новости. Суд в Саратове санкционировал арест местного индивидуального предпринимателя, подозреваемого в передаче через посредника 1 миллиона рублей в качестве взятки сотруднику ФСБ за помощь в решении земельного спора с одной из компаний, сообщила в среду пресс-служба областного управления Следственного комитета РФ.
По данным следствия, 17 января 47-летний предприниматель, действуя в составе группы с неустановленными лицами, через посредника передал сотруднику УФСБ по области один миллион рублей в качестве первой части взятки от ранее предложенной суммы в размере пяти миллионов рублей.
Следователи установили, что за эту сумму сотрудник ФСБ должен был повлиять в силу своей должности на руководство акционерного общества по выносу подземного газопровода с земельных участков предпринимателя, которые входят в охранные зоны газораспределительных сетей.
"Противоправные действия посредника пресечены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области в рамках оперативного эксперимента. В кратчайшие сроки взяткодатель задержан следователями в порядке статьи 91 УПК РФ, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По решению суда посредник отправлен под домашний арест", — говорится в сообщении.
Следствие возбудило дело в отношении предпринимателя по статье "Покушение на дачу взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору", а в отношении 58-летнего предполагаемого посредника – по статье "Покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере", добавили в ведомстве.
Сейчас следователи устанавливают иных людей, возможно причастных к этому преступлению, отметили в СК.