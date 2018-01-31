В Петербурге грузовик сбил людей на переходе, есть жертвы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. Грузовик сбил в Петербурге женщину и ребенка на пешеходном переходе, пятилетняя девочка погибла, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, ДТП произошло в 12:00 на перекрестке Дачного проспекта и проспекта Ветеранов.

"По предварительной информации, водитель (мужчина 1974 года рождения), управляя грузовым автомобилем "Валдай", при совершении правого поворота в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двух пешеходов — женщину (возраст устанавливается) и девочку 2013 года рождения. В результате ДТП женщина в средней степени тяжести госпитализирована, пятилетняя девочка скончалась в медицинском учреждении", — говорится в сообщении.