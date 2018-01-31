В Дагестане спецкомиссия проводит проверку состояния законности

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман подтвердил наличие спецкомиссии в Дагестане для проверки осуществления законности в республике.

"Конечно… для проверки осуществления законности в республике", — сказал Буксман, отвечая на вопрос РИА Новости о том, действительно ли в Дагестан прибыла спецкомиссия с участием представителей ГП для проверки.

Ранее врио главы Дагестана Владимир Васильев сообщил, что группа прокуроров, которая накануне прибыла в республику, уже проводит проверки.