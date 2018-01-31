В Анапе произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла

КРАСНОДАР, 31 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 балла произошло утром в среду в Анапе, жертв и разрушений нет, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.

"В 07.45 мск. 31 января 2018 года в ОДС ЦУКС МЧС России по Краснодарскому краю поступила информация, что в Анапе произошло сейсмособытие. Жителями города толчки ощущались", — говорится в сообщении.

Уточняется, что землетрясение произошло в акватории Черного моря в 13 километрах от берега и на глубине 10 километров, его магнитуда — 4,2 балла.

Как отмечает ведомство, жертв и разрушений нет, объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме. Эвакуация населения не производилась.