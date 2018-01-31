"Мосгортранс" назвал причину ДТП с автобусом на севере столицы

Автотранспорт во время снегопада в Москве. Архивное фото

Автотранспорт во время снегопада в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Автобус попал в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве, по предварительным данным, из-за плохого состояния проезжей части, сообщили РИА Новости в "Мосгортрансе"

Утром в среду представитель столичного ГИБДД заявил, что, по предварительным данным, 12 человек пострадали после того, как автобус наехал на препятствие на севере Москвы – на Ленинградском шоссе, у дома 2.

В пресс-службе "Мосгортранса" рассказали, что ЧП произошло с автобусом, который вез сотрудников транспортного предприятия.

"По предварительным данным, причиной ДТП стало неудовлетворительное состояние проезжей части. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД", — заявляет "Мосгортранс". Там отметили, что перед выездом водитель прошел обязательный медицинский осмотр, он имеет четырехлетний стаж и за время работы на предприятии зарекомендовал себя добросовестным и дисциплинированным сотрудником.

Комментарием правоохранителей и дорожных служб РИА Новости пока не располагает.

В Москве в ночь и утром в среду идет снег, на дорогах гололедица. МЧС предупреждало, что на дорогах возможны ухудшение видимости, снежные заносы, затруднение движения транспорта, аварии. По данным ГИБДД, почти 700 ДТП произошло в Москве за прошедшие сутки.