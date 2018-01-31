Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве выросло до 12 человек

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом, наехавшим на бетонное ограждение на севере Москвы, увеличилось до 12, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.

Утром в среду представитель столичного ГИБДД рассказал, что, по предварительным данным, 11 человек пострадали при наезде автобуса на препятствие на севере Москвы – на Ленинградском шоссе, у дома 2. "Мосгортранс" заявил, что ЧП произошло с автобусом, который вез сотрудников транспортного предприятия, а авария произошла, предварительно, из-за плохого состояния проезжей части. По информации предприятия, никто из пассажиров автобуса не получил серьезных травм.

"Сегодня в 4.45 по адресу Ленинградское шоссе, дом 1 произошло ДТП с участием автобуса. В результате аварии пострадало 12 человек, которые для оказания помощи госпитализированы в медучреждение", — информирует ГУ МВД.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и совершил столкновение с бетонным ограждением, разделяющим транспортные потоки, отмечают в МВД. По факту ДТП проводится проверка.

В Москве ночью и утром в среду идет снег, на дорогах гололедица. МЧС предупреждало, что на дорогах возможны ухудшение видимости, снежные заносы, затруднение движения транспорта, аварии. По данным ГИБДД, в столице за сутки произошло почти 700 ДТП.