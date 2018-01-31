Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области выросло до 14

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Ростовской области выросло до 14 человек, четверо погибли, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по области.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших и четырех погибших.

"По последним данным, в ДТП пострадали 14 человек", — сказал собеседник агентства. Еще четыре человека погибли, в том числе ребенок.

В среду около 04.00 на 318-м километре автодороги М-21 в Белокалитвинском районе Ростовской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса King Long. Автобус ехал по маршруту Саратов-Ростов. Идет доследственная проверка. По данным МВД, авария произошла в условиях гололеда.