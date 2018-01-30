Власти Москвы рассказали о состоянии пострадавших при обрушении около метро

Машины скорой помощи на месте обрушения деревянных конструкций в подземном переходе у станции метро Улица 1905 года . 30 января 2018

Машины скорой помощи на месте обрушения деревянных конструкций в подземном переходе у станции метро Улица 1905 года . 30 января 2018

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Состояние четырех пострадавших при обрушении строительных лесов в подземный переход в районе метро "Улица 1905 года" в Москве оценивается как удовлетворительное, одного — средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщил журналистам глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

Как ранее сообщалось, строительные леса обрушились в переходе возле станции метро "Улица 1905 года" Таганско-Краснопресненской линии во вторник вечером. Переход эксплуатирует "Гормост". Источник в экстренных службах столицы сообщал РИА Новости о 10 пострадавших.

"На место происшествия в течение 7 минут прибыли несколько бригад скорой помощи. Всего пострадало пять человек, все они уже госпитализированы. Повреждения не тяжелые — ушибы и неосложненный костный перелом. В больницах проводится диагностика, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние всех удовлетворительное, у одного из пострадавших средней степени тяжести", — сказал он.