В Санкт-Петербурге столкнулись автобус и троллейбус

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Шесть человек пострадали при столкновении автобуса и троллейбуса на Заневском проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

"Около 10:50 на Заневском проспекте у дома 75 произошло столкновение автобуса "ЛиАЗ" со стоящим троллейбусом. В результате ДТП различные травмы получили пассажиры автобуса — 5 человек и троллейбуса — 1 человек", — говорится в сообщении.

Количество пострадавших и степень тяжести полученных ими травм уточняется.

Проводится проверка.