Суд в Петербурге арестовал второго предполагаемого анархиста-террориста

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Дзержинский районный суд Петербурга в субботу санкционировал арест предполагаемого участника террористической организации Игоря Шишкина, сторонника анархистской идеологии, сообщает объединённая пресс-служба городских судов (ОПС).

По данным ОПС, Шишкина подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.4 УК РФ (Участие в террористическом сообществе). Срок ареста, назначенный судом — 1 месяц 25 суток, по 23 марта 2018 года.

С постановлением о возбуждении перед судом ходатайства обратилась следственная служба регионального УФСБ, отмечает ОПС.

Ранее тот же суд арестовал на тот же срок подозреваемого в участии в террористической организации Виктора Филинкова. ОПС сообщала, что Филинков и иные неустановленные лица, "разделяя анархистскую идеологию, приняли участие в подразделении террористического сообщества в целях осуществления террористической деятельности, пропаганды, оправдания и поддержки терроризма".

Адвокат Шишкина Игорь Мангилев сообщил РИА Новости, что в ходатайстве об аресте следствие называет его подзащитного, так же, как и Филинкова, сторонником анархистской идеологии. "Шишкину вменяется участие в террористической организации, в той же самой, что и Филинков", — сказал адвокат, не уточнив названия организации. По словам адвоката, решение суда об аресте вряд ли будет обжаловаться: "Основной довод — то, что это бесполезно".