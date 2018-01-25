В Петербурге задержали мужчину, посылавшего девочке интимные фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв — РИА Новости. Полиция задержала жителя Санкт-Петербурга, который несколько месяцев присылал 14-летней девочке интимные фотографии через социальную сеть, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Как уточняет полиция, в правоохранительные органы Невского района в ноябре 2017 года обратилась местная жительница с заявлением о том, что с 1 августа по 13 октября неизвестный злоумышленник совершал развратные действия в отношении ее 14-летней дочери.

"Сотрудники ОМВД России по Невскому району в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий задержали 33-летнего гражданина, который изобличен в том, что посредством социальной сети присылал несовершеннолетней фотографии интимного характера. Следственным отделом по Невскому району ГСУ СК России… возбуждено уголовное дело по (статье) "развратные действия в отношении несовершеннолетнего", — говорится в сообщении ГУМВД.

Главк СК России по Санкт-Петербургу сообщает, что сейчас решается вопрос об аресте обвиняемого.