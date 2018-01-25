Защита священника Грозовского обжаловала его приговор

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Защита осужденного за педофилию священника Глеба Грозовского подала апелляционную жалобу на приговор в Ленинградский областной суд, сообщил в четверг РИА Новости адвокат священника Михаил Уткин.
"Апелляция подана сегодня в Ленинградский областной суд", — сказал адвокат.
Уголовное дело в отношении священника возбудили осенью 2013 года, однако решение об аресте выносилось заочно — Грозовский скрывался от следствия в Израиле и только осенью 2016 года был экстрадирован. В Израиле он пытался получить гражданство, но получил отказ.
Еще находясь за границей, уже отстраненный к тому времени от служения священник через СМИ заявлял о своей невиновности и утверждал, что стал жертвой провокации.