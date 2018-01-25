Защита священника Грозовского обжаловала его приговор

Священник Глеб Грозовский во время оглашения приговора в Приозерском городском суде. Архивное фото

Священник Глеб Грозовский во время оглашения приговора в Приозерском городском суде. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Защита осужденного за педофилию священника Глеба Грозовского подала апелляционную жалобу на приговор в Ленинградский областной суд, сообщил в четверг РИА Новости адвокат священника Михаил Уткин.

Отстраненный от служения священник Грозовский на прошлой неделе был приговорен к 14 годам колонии за надругательство над тремя девочками в православных лагерях. Тогда священник заявил, что намерен обжаловать приговор в ближайшие 10 дней.

"Апелляция подана сегодня в Ленинградский областной суд", — сказал адвокат.

Уголовное дело в отношении священника возбудили осенью 2013 года, однако решение об аресте выносилось заочно — Грозовский скрывался от следствия в Израиле и только осенью 2016 года был экстрадирован. В Израиле он пытался получить гражданство, но получил отказ.

Еще находясь за границей, уже отстраненный к тому времени от служения священник через СМИ заявлял о своей невиновности и утверждал, что стал жертвой провокации.