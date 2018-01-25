В Ульяновске на территории лицея произошла стрельба

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв — РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку по сообщению о стрельбе из пневматического оружия на территории лицея №20 в Заволжском районе Ульяновска, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает в четверг пресс-служба УМВД по Ульяновской области.

"По сообщению о стрельбе из пневматического оружия на территории лицея №20 в Заволжском районе города Ульяновска сотрудники полиции проводят проверку. В настоящее время установлено, что пострадавших среди учащихся и сотрудников учебного заведения нет", — говорится в сообщении.

Полиция устанавливает лиц, причастных к произошедшему.

По информации региональных СМИ, информация о стрельбе во дворе лицея появилась в четверг в соцсетях. В частности, в сообщении говорилось, что якобы 15-17-летние подростки, которые не являются учениками данного лицея, обстреляли из пневматического оружия катающихся с горки пятиклассников. В результате происшествия никто не пострадал.