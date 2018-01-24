В Махачкале возбудили дело после поджога автомобиля "Мемориала"

МАХАЧКАЛА, 24 янв — РИА Новости. МВД проводит проверку после поджога автомобиля правозащитной организации "Мемориал" в Махачкале, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Дагестану.

"По факту возгорания автомобиля проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества", — сказал собеседник агентства.

Ранее адвокат Петр Заикин, представляющий интересы главы филиала организации в Грозном, заявил РИА Новости, что 22 января в Махачкале подожгли автомобиль правозащитной организации "Мемориал". Член правления "Мемориала" Олег Орлов отмечал, что правозащитный центр обратился в правоохранительные органы в связи с поджогом машины. В то же время МВД и МЧС Дагестана факт поджога не подтверждали.