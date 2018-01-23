Спасенная из тюрьмы в Ираке россиянка получила 12 лет колонии за помощь ИГ*

МАХАЧКАЛА, 23 янв — РИА Новости. Уроженка Дагестана, спасенная из багдадской тюрьмы, приговорена к 12 годам колонии за помощь запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
По данным источника, Шайх-Ахмедова была в числе спасенных женщин и детей, которых спецбортом привезли из Ирака в Грозный.
Как считает следствие, в 2014 году она прибыла на территорию Турции, откуда затем перебралась в Сирию. Там, по данным следствия, Шайх-Ахмедова примкнула в ряды "Исламского государства"* и оказывала помощь боевикам.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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