Спасенная из тюрьмы в Ираке россиянка получила 12 лет колонии за помощь ИГ*

МАХАЧКАЛА, 23 янв — РИА Новости. Уроженка Дагестана, спасенная из багдадской тюрьмы, приговорена к 12 годам колонии за помощь запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"Приговором Хасавюртовского городского суда Шайх-Ахмедова Наида Салатгереевна 1991 года рождения, уроженка города Хасавюрт, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 208 УК РФ (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем). Ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сказал собеседник агентства.

По данным источника, Шайх-Ахмедова была в числе спасенных женщин и детей, которых спецбортом привезли из Ирака в Грозный.

Как считает следствие, в 2014 году она прибыла на территорию Турции, откуда затем перебралась в Сирию. Там, по данным следствия, Шайх-Ахмедова примкнула в ряды "Исламского государства"* и оказывала помощь боевикам.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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