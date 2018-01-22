В Петербурге осудили "черных банкиров", обналичивших более 20 млрд рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв — РИА Новости. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к условным срокам десятерых участников преступной группы, которая незаконно обналичила более 21,5 миллиарда рублей, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС).

По данным ОПС, суд признал виновным по статьям "мошенничество" и "незаконная банковская деятельность" членов организованной группы: Алексея Варичева, Николая Фроленко, Вадима Грузина, Семена Кузьмина, Павла Гулицкого, Руслана Ахметшина, Андрея Садофьева, Андрея Соколова, Романа Фартукова, Дмитрия Шешеню.

Суд установил, что с августа 2013 по июль 2016 года подсудимые предоставляли услуги по выводу из-под налогового учета и обналичиванию денежных средств, взимая за оказанные услуги комиссию от сумм, поступивших на расчетные счета подконтрольных преступной группе организаций.

"Таким образом, были получены от клиентов-заказчиков безналичные денежные средства на общую сумму 21 546 927 232 рублей. Далее совершалась незаконная банковская операция и передача указанных денежных средств клиентам в наличной форме", — говорится в сообщении.

Все подсудимые, признав вину, возместили нанесенный ущерб, отмечает ОПС.

Суд приговорил Варичева и Кузьмина к 5 годам условно со штрафом 2 миллиона рублей, Грузина и Гулицкого — к 4 годам условно со штрафом 500 и 400 тысяч рублей соответственно, Фроленкова — к 3 годам условно со штрафом 400 тысяч рублей. Шешеня, Ахметшин, Соколов, Садофьев и Фартукову получили по году условно со штрафом от 30 до 50 тысяч рублей.