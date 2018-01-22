В Ленинградской области задержали мужчину, стрелявшего по полицейским

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, который во время задержания несколько раз выстрелил из ружья в сторону полицейских во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ведомства.

"Во время задержания злоумышленник из охотничьего ружья произвел несколько выстрелов в сторону участкового уполномоченного полиции, но был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, прибывшими на подмогу", — говорится в сообщении.

Полицейские приехали по сообщению от 50-летнего индивидуального предпринимателя о том, что в поселке Агалатово мужчина избил его 46-летнюю жену. Полиция выяснила, что побои женщине нанес 45-летний неработающий местный житель, проживающий в дачном доме в одном из соседних садоводств.

В результате применения оружия пострадавших нет. У задержанного изъято охотничье ружье и два травматических пистолета. Стрелявший был задержан.

Материалы по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции переданы в следственные органы.