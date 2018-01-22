Суд снизил взыскание с Первого канала из-за песни Цоя в "Что? Где? Когда?"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску компании "Музыкальное право", владельца прав на песни Виктора Цоя, обязал Первый канал выплатить 300 тысяч рублей за незаконное, по мнению истца, использование песни "Весна" в анонсе телепередачи "Что? Где? Когда?" при первоначальном размере исковых требований 3 миллиона рублей, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".
Мотивировочная часть судебного акта пока не опубликована.
Согласно материалам дела, в марте 2016 года в эфире Первого канала неоднократно в качестве рекламы использовался видеоролик-анонс весенних игр "Что? Где? Когда?", в состав которого без разрешения правообладателя было включено произведение Цоя. По мнению истца, Первый канал, как организатор создания рекламного ролика, был обязан заключить лицензионный договор с ООО "Музыкальное право".
Как сообщалось ранее, в декабре Первый канал проиграл в апелляционной инстанции спор с "Музыкальным правом" о взыскании 300 тысяч рублей компенсации за использование в эфире песни Цоя "Кукушка".