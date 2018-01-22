Суд снизил взыскание с Первого канала из-за песни Цоя в "Что? Где? Когда?"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску компании "Музыкальное право", владельца прав на песни Виктора Цоя, обязал Первый канал выплатить 300 тысяч рублей за незаконное, по мнению истца, использование песни "Весна" в анонсе телепередачи "Что? Где? Когда?" при первоначальном размере исковых требований 3 миллиона рублей, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Взыскать с ОАО "Первый Канал"… в пользу ООО "Музыкальное право"… компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 300 тысяч рублей… в остальной части требований отказать", — говорится в резолютивной части решения суда по иску "Музыкального права" на 3 миллиона рублей.

Мотивировочная часть судебного акта пока не опубликована.

Согласно материалам дела, в марте 2016 года в эфире Первого канала неоднократно в качестве рекламы использовался видеоролик-анонс весенних игр "Что? Где? Когда?", в состав которого без разрешения правообладателя было включено произведение Цоя. По мнению истца, Первый канал, как организатор создания рекламного ролика, был обязан заключить лицензионный договор с ООО "Музыкальное право".

Арбитраж Москвы проводил слушания по этому спору повторно после того, как суд по интеллектуальным правам в июле отменил решения нижестоящих судов, отказавших "Музыкальному праву" в иске к Первому каналу, и направил дело на новое рассмотрение. Кассационный суд указал, в частности, на ошибочность вывода о том, что включение того или иного музыкального произведения в состав видеоролика является исключительно техническим процессом, а не использованием результатов интеллектуальной деятельности, требующим согласования с правообладателем.

Как сообщалось ранее, в декабре Первый канал проиграл в апелляционной инстанции спор с "Музыкальным правом" о взыскании 300 тысяч рублей компенсации за использование в эфире песни Цоя "Кукушка".